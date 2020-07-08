class=»article__block» data-type=»text»>Достаточной доказательной базы для того, чтобы инициировать проверку, нет, указал генерал.

«Я думаю, они продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся», — сказал он.

Маккензи отметил, что подразделения США в Афганистане всегда были объектом нападений вооруженных формирований. Нападения боевиков прекратились после достижения договоренностей с радикальным движением «Талибан», отметил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президент США Дональд Трамп информирован об этом. Сам Трамп назвал публикацию фейком.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Белый дом начал расследовать информацию об утечке разведданных о якобы сговоре России с талибами.

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