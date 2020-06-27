Тридцатилетней жительнице Индии, обратившейся к врачу с болями в животе, диагностировали редкое врожденное заболевание и обнаружили, что у нее мужской набор половых хромосом XY. Об этом сообщает агентство PTI.

Медики выяснили, что пациентка страдает синдром нечувствительности к андрогенам, или синдромом Морриса. Люди с этим заболеванием внешне похожи на женщин, но генетически являются мужчинами.

Индианка девять лет прожила в браке. С мужем они несколько раз пытались зачать ребенка, но безрезультатно.

У пациентки отсутствовала матка и яичники, никогда не было менструаций, а боль в животе оказалась симптомом рака яичек, рассказали врачи.

«Судя по ее внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов», — прокомментировал случай онколог Анупам Датта.

Он объяснил, что яички не синтезировали тестостерон, так как оставались неразвитыми внутри тела, а женские половые гормоны не давали ей приобрести маскулинный внешний вид.

Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии.

Выяснилось, что ее 28-летняя сестра, а также две тети по материнской линии тоже страдают синдромом Морриса.