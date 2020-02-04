СПОРТ

Неслабое звено: школьный учитель в Армении готовится покорить новые рекорды

11:45 04/02/2020

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Схватка умнейших. Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны. Премьера легендарной викторины 14 февраля – на телеканале «МИР». Вести программу, как и раньше, будет Мария Киселева. А герой нашего сюжета из Армении уже доказал, что он неслабое звено. Профессию школьного учителя Роман Саградян успешно совмещает со спортом. Многократный рекордсмен Книги Гиннесса готовится взять новую высоту. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Лилит Мадунц.

38 вращений за одну минуту на перекладине в обратную сторону с упором на талию – это новый, но пока не зарегистрированный рекорд Романа Саградяна. Со дня на день мужчина ждет решения от офиса всемирной Книги рекордов Гиннесса. В положительном ответе уверен, ведь он побьет свой же позапрошлогодний рекорд. Тогда за минуту Роман сделал 30 вращений.

«Посвящаю свой четвертый рекорд своей любимой. Праксия, я очень тебя люблю», – отметил рекордсмен книги Гиннесса Роман Саградян. Спорт для Романа хобби. Делом всей жизни мужчина считает преподавание. Он учит детей истории в родном селе Кармрашен. Дети в этой школе хорошо знают предмет и очень хотят быть похожими на Романа.

«Мне очень нравится, что у нас такой учитель. Я знаю, что он рекордсмен, и мы все берем с него пример и занимаемся спортом», – отметила ученица шестого класса Элен Асланян. Любовь мужчины к спорту передалась по наследству: от деда к отцу, а отец передал страсть к турнику Роману. Он 15 лет тренировал сына и давал советы.

«Я в основном тренировался с гирями. Потом начал на турнике крутиться, купил турник и поставил во дворе. Сын начал подражать мне, смотрел по телевизору разные рекорды, тогда-то и решил поставить свой первый рекорд», – рассказал отец Романа Гагик Саградян. Свой день Роман всегда начинает с бега и разминки. Затем упражнения на перекладине. Благодаря усердным тренировкам Роман трижды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Первое свое достижение установил в 2011 году – за 36 минут сделал 1001 переворот.

«Второй и третий свой рекорд я поставил в 2015-м и 2018 годах. Я сделал за одну минуту 45 переворотов, такой же рекорд, как и первый, только решил в одну минуту уложиться. Дальше усложнил и сделал за минуту 30 повторов», – указал рекордсмен Книги Гиннесса Роман Саградян. Пока Роман ждет ответа по своему четвертому рекорду, параллельно готовится к новому. Спортсмен решил сделать перевороты обратным хватом.

Доказать, что неслабое звено, можете и вы, наши телезрители. Примите участие в конкурсе телеканала «МИР». Победитель станет участником телевикторины и поборется за главный приз – 360 тысяч рублей.





Лилит Мадунц