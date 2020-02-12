СПОРТ

Неслабое звено: армянский силач призывает молодежь заниматься спортом

06:27 12/02/2020

Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны. 14 февраля на телеканале «МИР». Ведущей, как и прежде, будет Мария Киселева. Не изменятся и правила викторины, по которым участники в студии будут отвечать на вопросы и доказывать, что они неслабое звено. Как это делает Артем Солоян из Армении. Он – чемпион мира и Европы по жиму лежа. С ним встретилась корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

45 килограммов и 600 граммов – вес, с которым Артем Солоян на вывернутых ладонях за минуту отжался 51 раз. Теперь армянский силач надеется, что и его имя появится в Книге Гиннесса.

«Я не представляю свою жизнь без спорта. Мне это передалось по генам. Мой дед и папа тоже были очень сильными людьми. И дети идут по моим стопам», – отметил чемпион мира и Европы по жиму лежа Артем Солоян.

У Артема двое сыновей – Баграт и Давид. Оба едва ли не с рождения занимаются спортом. Младшего невозможно оторвать от турника. В свои пять лет ребенок уже в Книге рекордов Азии. За минуту отжался на руке 81 раз.

«Я люблю приходить в зал, заниматься спортом, отжиматься и очень хочу стать Олимпийским чемпионом», – говорит Баграт.

«В день мы занимаемся по два часа. Хочется стать знаменитым спортсменом, а для этого требуется много сил», – отметил Давид.

Артем приобщает к спорту всю молодежь села. Два года назад открыл здесь спортзал: повесил на стену плакат Шварценеггера, закупил спортивный инвентарь и начал тренировать ребят. Так в селе появился первый чемпион по троеборью.

«Я дважды стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы по троеборью. Впервые в 2018 году. Не думал, что будут такие успехи, но меня начал тренировать Артем, и результаты не заставили себя ждать. А прошло-то всего два года», – сказал чемпион мира по троеборью Артур Аракелян.

Из последних достижений самого Артема – одно отжимание на мизинцах с дополнительным весом в сорок килограммов и 124 жима от пола на кулаках.





Лилит Мадунц