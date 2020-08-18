Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, приняло решение о закрытии всех границ, а также прекращении экономических сделок с Мали в связи с мятежом в стране, сообщается в релизе на сайте блока.

Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники уже заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Военный источник в Мали подтвердил Mpravda.com их задержание.

«После этого переворота, осуществленного малийскими военными мятежниками, который, вероятно, окажет негативное влияние на мир и стабильность в Мали и в макрорегионе, ЭКОВАС … решил закрыть все наземные и воздушные границы, а также прекратить все экономические, торговые и финансовые операции между странами-членами ЭКОВАС и Мали и предлагает всем партнерам сделать то же самое», — говорится в заявлении организации.

Кроме того, сообщество отстраняет Мали ото всех руководящих органов блока до восстановления в стране конституционного порядка и требует введения санкций против мятежников и их сообщников.