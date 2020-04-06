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Заболевание выявлено у девяти сотрудников «Роскосмоса», все они находятся на лечении.

Девять сотрудников госкорпорации «Роскосмос» заразились коронавирусной инфекцией, все они находятся на лечении. Об том заявил глава компании Дмитрий Рогозин.

«На предприятиях Роскосмоса отмечено 9 заболевших COVID-19. Все находятся на излечении», — написал Рогозин в своем Twitter.

Отметим, что на 9 апреля запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к МКС с космодрома Байконур. Сегодня ее установили на стартовом столе. Подготовка проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии.

Ранее в пресс-службе корпорации сообщили, что Роскосмос с помощью спутников осуществляет мониторинг строительства инфекционных центров, которые сооружаются в России силами Минобороны России для приема больных с коронавирусной инфекцией.

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