Все новости на карте

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве. Эти работники и те, кто был с ними в контакте, отправлены на карантин, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

«У нескольких сотрудников компаний группы «ОАК» действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок», — сказали в пресс-службе.

Инфицированные работники отправлены на карантин, "для них за счет компании организуется комплексная диагностика", добавили в корпорации.

В ОАК уточнили, что персонал московских предприятий и конструкторских бюро корпорации с момента введения нерабочего периода в основном трудится в удаленном режиме.

«Поэтому дополнительные карантинные меры вводятся точечно — в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился», — добавили в пресс-службе.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл