Истребитель ВВС США совершил опасный маневр, сблизившись с иранским пассажирским лайнером авиакомпании Mahan Airlines в воздушном пространстве над Сирией. Как уточняется агентство Irib News, в результате такого манёвра несколько пассажиров лайнера получили травмы.

Ранее СМИ писали, что на сближение пошел израильский истребитель. «После сближения израильского истребителя пилоты пассажирского лайнера были вынуждены резко снизить высоту полета, чтобы избежать столкновения, из-за этого маневра несколько человек получили травмы», — сообщaло агентство.

Однако позже выяснилось, что военный летчик представился американцем, когда с ним связался пилот пассажирского лайнера.

В МИД Ирана продолжают изучать детали этого инцидента. Возможно, лайнер, следовавший по маршруту Тегеран — Бейрут, перехватили два истребителя F-15.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

فيديو لتحليق مقاتلة "اسرائيلية" بالقرب من طائرة مدنية ايرانية كانت متجهة من #سورية الى #لبنان pic.twitter.com/zjWCYu3dPs — خالد اسكيف (@khalediskef) July 23, 2020

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