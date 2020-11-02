В Татарстане, в отличие от остальных регионов России, начавшаяся рабочая неделя будет трехдневной. Об этом пишет Tatcenter.

Как сообщал «Рамблер», 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник является официальным выходным днем и выпал в 2020 году на среду.

При этом жители Татарстана на этой неделе будут отдыхать как в среду, так и в пятницу.

Их ожидает День Конституции Республики Татарстан, который также является нерабочим праздничным днем и отмечается 6 ноября.

Ранее правительство утвердило график праздников на 2021 год. Согласно ему, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.