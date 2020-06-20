В парке британского города Рединга во время нападения несколько человек получили ножевые ранения. Полиция охарактеризовала инцидент как серьезный, пишет Daily Mail.

Правоохранители оцепили парк после сообщений о нападении на людей. На место произошедшего приехали несколько машин скорой помощи, а также прибыли два вертолета с медиками.

В Рединге, который находится в 5 км от Лондона, проживает 350 тыс. человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли шествия в поддержку прав чернокожего населения страны. Однако пока не известно, связано ли случившееся с акцией.