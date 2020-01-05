СПОРТ

Непряева завоевала серебро «Тур де Ски»

16:50 05/01/2020

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в общем зачете многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме (автономная область Трентино-Альто-Адидже на севере страны) завершился шестой этап, сообщает ТАСС.

Золото досталось норвежской спортсменке Терезе Йохауг, в общем зачете она обошла россиянку на 1 минуту 11,1 секунды, пройдя все семь этапов за 2 часа 28 минут 18,6 секунды. Тройку лучших лыжниц «Тур де Ски» замкнула норвежка Ингвильд Эстберг (+1.17,5 секунды).

Йохауг также выиграла заключительный этап многодневки: она преодолела 10-километровую дистанцию масс-старта вольным стилем за 34 минуты 21,6 секунды. Второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг (отставание 50,3 секунды), третьей – Эстберг (+54,5). Непряева финишировала четвертой (+57,1).

Йохауг стала трехкратным победителем «Тур де Ски». 24-летняя Непряева второй сезон подряд финишировала второй. Непряева — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, Спортсменка завоевала две бронзы на чемпионате мира – 2019 в Зефельде.



