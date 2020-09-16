Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ангажированным заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что любое разрешение ситуации с «Северным потоком — 2» не поменяет модель поведения Москвы на международной арене. В Кремле считают необходимым прекратить упоминать проект газопровода в контексте какой-либо политизации при обсуждении инцидента с Алексеем Навальным, отметил Песков. Он также напомнил критикам Москвы, что «Северный поток — 2» выгоден как России, так и Евросоюзу.

«Это такая ангажированность и абсолютное нежелание, сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом», — ответил представитель Кремля на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь главы государства призвал Запад не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2».