Итак ,»Зенит» коронован, все путевки в еврокубки через чемпионат тоже почти добыты — болельщикам можно переключаться на Кубок. Причем среди фанатов будут игроки ЦСКА и «Динамо» — первым нужна победа в турнире «Зенита», чтобы избежать квалификацию Лиги Европы, вторым — чтобы в нее попасть.

Упущенная командой Ганчаренко Лига чемпионов — это такое футбольное самоубийство по неосторожности. И тренер виноват в происшедшем в последнюю очередь: в его распоряжении нет других исполнителей, которые были бы обучены выносить мяч из штрафной, не задевая ноги соперника, или хотя бы не касаясь его руками. У тебя сзади играют сверхнадежный Акинфеев — и сразу несколько защитников, обладающих способностями к самострелу на ровном месте. А когда их «усилий» не хватит, на помощь легко могут подтянуться партнеры.

После назначения Шамиля Газизова вторым человеком в «Спартак» много стали говорить об «Уфе» чуть ли как не о фабрике молодых звезд — смотрите, сколько народу за последние годы было продано в топ-клубы. Но, во-первых, это все-таки наши «топы» (за исключением трансфера Зинченко в «Манчестер Сити», но его англичане вели еще со времен юношеской сборной Украины, а не открыли в российском чемпионате), а во-вторых, взгляните попристальней на купленных ЦСКА у «Уфы» Облякова с Дивеевым.

В связи с невозможностью приобретать, как бы сказал Леонид Слуцкий, «игроков другой ценовой категории», ЦСКА взял двух перспективных, но очень сырых футболистов. И на сегодня они, уже немало поиграв за «армейцев», ровно такими же остаются. Потеря места в Лиге чемпионов пошла с трижды дурацкого фола Облякова на Кварацхелии в игре с «Рубином» За такие подкаты в штрафной в ДЮСШ предлагают сдать форму и больше не приходить на тренировки — там тренеры тоже хотят кушать и выигрывать. (Но вообще, конечно, это такая классика жанра: хитрый Хвича прокидывает в углу штрафной мяч, и ждет, когда ему в ноги кинется честный Иван — и Ваня летит, как на пожар с ведром керосина вместо воды).

Облякову простительно по молодости? Но его ровесник Влашич второй год тащит за собой команду, а Иван лишь пытается ему подыгрывать — и пока не очень понятно, за счет чего он мог бы в ближайшее время подтянуться к хорвату. Дивеев, конечно, помоложе будет, но это же не повод опрокидывать в штрафной Эдера вместо мяча. И вот как тренеру с этим бороться, когда вы все с игры создаете, а вам одинннадцатиметровыми возвращают? Тут не в Беларусь — на луну улететь потянет.

А вот «Локомотив» можно только поздравить. Помните, как негодовал Семин, когда клуб упустил Кварацхелию? И только теперь, когда Хвича тормознул ЦСКА, стало понятно, насколько дальновидный это был ход со стороны менеджмента. А Николич? Приехал — и не проиграл ни разу! Спросил у помощников Семина — кто тут у вас пенальтист? — и не стал ничего менять, даже когда Алексей Миранчук однажды попал с «точки» в штангу. Зато сколько забил! И штаб тренерский теперь самый дружный и многочисленный, и воспитанников — полная заявка.

Вот только с потерей всего двух человек, Жоао Мариу и Миранчука-пенальтиста, карета легко может превратиться в тыкву. Причем Алексею, в отличие от Жоао, не обязательно далеко уезжать — «Зенит» может всю идилию в «Локо» порушить одним легким бухгалтерским движением — в «Динамо» тоже когда-то не верили, что за ставшего незаменимым у них Данни в Санкт-Петербурге найдутся 30 миллионов евро отступных.

Но «Зенит» тогда всю сумму спокойно выплатил. Одним днем и одним траншем.