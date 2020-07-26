со ссылкой на ЦТАК.

Информацию получили из города Кэсон. Как сообщается, 19 июля человек с подозрением на COVID-19 вернулся в страну, незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.

Организация по борьбе с эпидемией в КНДР разъяснила, что анализы этого человека показали неопределенный результат. Его поместили в жесткий карантин, власти разыскивают тех, кто с ним контактировал.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его решению Кэсон был закрыт, районы города изолированы друг от друга, введен режим ЧС.

Добавляется, что в случае подтверждения вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным коронавирусом в КНДР.

По официальным данным, сейчас в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек умерли.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВОЗ сосчитала новые случаи COVID в мире. Заболевших вновь рекордно много.

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