Внезапное изменение голоса может свидетельствовать об онкологическом заболевании, сообщили американские ученые. Если возникла охриплость, которая не связана с простудой и не проходит в течение длительного времени, то это может быть признаком рака легких.

грудь

Рак легкого – самое распространенное онкологическое заболевание: выявляется у 70 человек из 100 000. Главным способом профилактики является отказ от курения. Факторы риска – наследственная предрасположенность, контакт с канцерогенами, облучение, генетические нарушения, некоторые вирусы.

Как это связано с голосом? Охриплость может вызывать опухоль, которая давит на гортанный нерв, находящийся в грудной клетке.

Ранее российские онкологи назвали способ определить рак по внешнему виду ногтей. Основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Также следует обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин.

Американские онкологи сообщили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам — например, по смеху. Одним из частых симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле.