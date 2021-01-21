Признаками онкологии могут оказаться рубцы, черные участки и бугристость на ладонях, сообщили иностранные онкологи. При этом часто наблюдается зуд.

врач

Чаще всего речь идет о раке желудка или легких, а иногда — о новообразованиях на голове или в мочеполовых путях. В некоторых случаях к рубцеванию прибавляются темные, утолщенные участки кожи. Рубцы вместе с черным акантозом обычно указывают на рак желудка, отмечают специалисты.

Специалисты предупреждают, что многие из симптомов присущи и другим болезням (особенно зуд), однако чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность излечиться.

Акантоз — заболевание кожи, которое характеризуется темными, бархатистыми пятнами в крупных складках кожи (подмышки, паховые складки и шея). Его чаще отмечают у людей с повышенной массой тела и диабетом второго типа. Заболевание может быть ассоциировано с злокачественными опухолями ЖКТ, раком печени, лимфомой.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин.