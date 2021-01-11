Боль в груди и резкая слабость, особенно при одышке и повышенном потоотделении, — это повод вызвать скорую помощь, так как здесь с высокой долей вероятности речь идет об инфаркте. Особенно если у человека есть такие факторы риска, как ожирение, повышенный сахар и давление.

сердце

Однако могут наблюдаться и другие предвестники инфаркта, на первый взгляд, неожиданные. По словам профессора Адама Тейлора, налет на зубах, похожий на липкую пленку, должен вызвать обеспокоенность. Дело в том, что в этой субстанции размножаются бактерии, которые при попадании в кровоток способны стать причиной сердечного приступа.

Ранее медики назвали напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьёзные проблемы.

Инфаркт является одной из самых распространённых причин смертей в мире, поэтому важно знать ранние признаки проблемы. К симптомам «тихого» инфаркта относятся: длительный дискомфорт в центре грудной клетки, затруднённое дыхание, внезапный холодный пот и неприятные ощущения в спине, животе, руках, шее или челюсти.