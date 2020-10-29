Юрист Александр Добровинский прокомментировал решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» он признался, что был удивлен.

— Такое решение Совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката. Оно было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка, — поделился Добровинский.

По его словам, ему было выдвинуто очередное обвинение в нарушении этических норм, которые вредят адвокатуре, однако конкретных уточнений юрист не получил. Он подчеркнул, что не нарушал адвокатской тайны, и это было признано квалификационной комиссией.

Александра Добровинского лишили статуса адвоката

Кроме того, предложение о лишении адвокатского статуса не было выдвинуто и Министерством юстиции.

— Адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае, моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, — заявил Добровинский.

Он также выразил уверенность в том, что его позиция является правильной.

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского статуса адвоката. В отношении него также возбуждено два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова.

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ранее также лишили адвокатского статуса. Квалификационная коллегия Федеральной палаты адвокатов нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошлаавария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.