В Мещанском суде Москвы в понедельник, 15 июня, наконец была допрошена неофициальный бухгалтер «Седьмой студии» Элеонора Филимонова, которая долго не являлась в суд. После последнего заседания судье даже пришлось оформить ей принудительный привод. Судя по тому, как прошел ее допрос, не стоило так беспокоиться.

Заседание началось в понедельник в 14 часов. Первую его половину обвиняемые приводили суду оставшиеся у них доводы в свою пользу — скоро закончится стадия предоставления их доказательств, об этом судья уже предупредила участников процесса. Постоянно просил слова бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

Его адвокат Ксения Карпинская зачитала судье справку ФСБ. В ней указано, что в отношении Малобродского проводил оперативные мероприятия сотрудник Авдеев, который и получил сведения о «противоправной деятельности» Малобродского. Оперативник установил, что у него есть гражданство Израиля и поэтому он может скрыться за границей. Также, Авдеев выяснил, что Малобродский «намерен оказать давление на свидетелей» и у него есть связи в правоохранительных органах, с помощью которых он может сориентироваться, как ему следует защищаться.

Справка датирована 20 июня 2017 года, ее из ФСБ направили в СК. Малобродский поднялся и обратил внимание судьи на эту дату. «Это принципиальная вещь. Я был задержан 19 июня. Это очень важно. То есть они сначала задержали меня, а следующим днем стали думать, за что», — заявил он и снова присел готовиться.

Вскоре Малобродский даже прервал Софью Апфельбаум, которая нашла в материалах дела свою должностную инструкцию, когда она работала в Минкульте, и показала судье, что там «нет пунктов по осуществлению контроля» по проверке смет.

Но и Алексей Малобродский нашел кое-что интересное в материалах и ему не терпелось показать это судье. По его словам, некоторые тома дела не совпадают по объему с теми, что обвиняемым были представлены на ознакомление по окончании предварительного следствия. Например, в 267-м томе было 164 листа. А сейчас в нем 231 лист. «70 страниц самозародились»,— с иронией заметил Малобродский. А еще он обратил внимание на то, что в деле есть фиктивные договоры, на которых подделана его подпись.

После этого судья объявила перерыв. По его окончании — а уже было начало шестого — в зал вошла решительной поступью крупная женщина в ярком наряде. На ней были темно-красные брюки и синяя блуза. В руках — клатч. С такой сумочкой женщина, видимо, ходит не часто, поэтому, не рассчитала — из нее топорщилось наружу содержимое, в том числе, примятая книга.

Неуловимая Элеонора Филимонова сообщила, что она теперь пенсионерка. Правда, сотрудничает с театром «У Никитских ворот», где до 1 ноября 2019 года работала и Нина Масляева (бухгалтер «Седьмой студии», которая признала свою вину по делу, — «»). Она отметила, что у нее нет причин никого из подсудимых оговаривать, да и знакома она не со всеми — Апфельбаум не знает.

Филимонова оказалась крепким орешком.

По ее словам, в «Седьмой студии» «Серебренников был руководителем, а Итин — директором». В чем разница, она сказать не смогла. А Малобродский, как она помнит, занимался «чем-то связанным с финансами».

Сама она «никогда не была трудоустроена в АНО «Седьмая студия». Ее привлекла главбух Нина Масляева, которой она помогала. Что она сама делала на работе, Филимонова тоже не очень помнит. «Я прозванивала компании, организовывала транспорт. Какие-то помещения еще. Я точно не помню. Но я официально проплачивала». А главным, почему ее привлекла Масляева, Филимонова назвала то, что она «помогала заводить данные в компьютер по бухгалтерии». Причем, «на удаленке».

Кто определял финансовую политику «Седьмой студии», Филимонова не знала.

— Вы обсуждали сметы, расходы, доходы, по тратам «Седьмой студии»? — спросили ее.

Я не участвовала в таких переговорах, но я всегда говорила, что должны быть сметы, — ответила помощник бухгалтера.

— А чем «Седьмая студия» занималась в принципе? — спросила у нее судья.

— Я знаю, что они занимались искусством. Были спектакли, были гастроли, — серьезно ответила Филимонова.

По словам свидетельницы, сама она была лишь раз на выставке, которую организовала «Седьмая студия».

Кроме вас там были еще люди? — поинтересовались у нее.

— Конечно, — ответила Филтимонова. — Там еще и летающие были… — не сумев подобрать слово, бухгалтер взмахнула руками, как крыльями.

Судья еле сдержала смех.

Единственная «крамола», которую выдала помощник главбуха, это то, что иногда платежки и акты, которые она вводила в программу 1С «были не подписаны». Но ей их передавали исключительно по электронной почте — либо сама Масляева, либо Лариса Войкина (считается, что она отвечала в «Седьмой студии» за «черную кассу»).