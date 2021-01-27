Заболевания сосудов и сердца – самая частая причина смерти во всем мире. Основная сложность в случае инфаркта заключается в быстром развитии необратимых повреждений сердечной мышцы, поэтому важно знать даже неочевидные его признаки.

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Одним из нетипичных признаков инфаркта может быть тошнота. Обычно ее принимают за отравление.

По словам американского терапевта Алки Патель, область живота является одним из главных участков, на который нужно обратить пристальное внимание при подозрении на приступ. Дело в том, что при инфаркте поврежденная ткань сердечной мышцы вырабатывает молочную кислоту, стимулирующую нервные волокна, которые и вызывают тошноту.

Доктор Мясников отмечал, что кашель и одышка могут быть симптомами инфаркта. Он может сопровождаться отрыжкой, изжогой, зубной болью, болевыми ощущениями в области шеи и даже в пальцах.

Ранее сообщалось, что накопление кальция в брюшной аорте — признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта. Он может накапливаться в сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной приступов.

Медики назвали напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьёзные проблемы.