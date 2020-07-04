Новый коронавирус, с которым человечество борется с начала года, оказался более загадочным, чем предполагалось в начале пандемии. Он может проявляться симптомами, которые кажутся вообще не связанными с возможной пневмонией и респираторными заболеваниями.

Вместе с первыми сообщениями о вспышке коронавируса в Китае, появилась и первая информация о симптомах. Уже тогда было известно, что COVID-19 может вызывать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, диарея, потеря аппетита, рвота. У некоторых пациентов такие симптомы появляются за сутки-двое до респираторных.

Недавно ученые выяснили, что симптомом коронавируса может быть появление сыпи и воспалений на коже. Чаще всего пациенты жаловались на зудящие пятна на руках и ногах, у некоторых бывает крапивница. Отмечается, что кожные симптомы часто бывают у детей.

Одна из самых страшных групп симптомов, поскольку они зачастую свидетельствуют о поражении ЦНС – нарушение концентрации и внимания, проблемы с памятью. Специалисты говорят, что такие симптомы встречаются довольно редко и практически всегда – при тяжелых случаях.

Еще один симптом можно заметить по глазам. Некоторые больные жалуются на повышенную чувствительность к свету, зуд и жжение, чувство песка в глазах, опухлость и покраснение век, слезотечение.

Основные симптомы включают: одышку, затруднение дыхания, боль в мышцах, озноб, боль в горле, головную боль, боль в груди, лихорадку, повышение температуры, потерю обоняния. Напомним, что при появлении симптомов ОРВИ или любых характерных симптомов коронавируса необходимо оставаться дома, не контактировать с другими людьми и вызывать врача.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал вероятность второй волны коронавируса.