Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния может быть симптомом разных болезней, и не стоит сразу связывать её с COVID-19. При любом воспалении слизистой носа обоняние сначала снижается, а потом вообще пропадает, отметил медик.

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— И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее, — рассказал он.

Аносмия – это полная потеря обоняния. Есть ещё гипосмия – частичная потеря обоняния. Большинство пациентов с аносмией нормально воспринимают соленые, сладкие, кислые и горькие вещества, однако их вкусовые качества притупляются, так как они в значительной степени зависят от обоняния. Таким образом, у больных вкусовая чувствительность снижена, еда не приносит им удовольствия.

Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика. Если анализы окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, нужно обратиться к врачу.

Как неоднократно отмечалось, аносмия наблюдается у большинства пациентов с COVID-19.

Ранее Зайцев рассказывал, как защититься от вирусных инфекций. Во-первых, необходимо наладить питьевой режим, так как вирусы активнее разрушаются, если пить много жидкости. Во-вторых, важно обеспечивать организм витамином С. В-третьих, организму нужно давать клетчатку, чтобы ЖКТ хорошо очищался.