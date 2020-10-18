Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко рассказал, что некоторые формы рака лёгкого часто принимают за пневмонию или обострение бронхита.

легкие

Внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии, на которой, как известно, онкология успешно лечится.

Очень важно понимать симптоматику, потому что такую «пневмонию», которая вовсе не пневмония, лечат антибиотиками, а при раке они совершенно бесполезны. Время уходит, опухоль увеличивается, стадия процесса нарастает.

По словам медика, первые симптомы рака лёгкого могут быть вовсе не связаны с дыхательной системой, например, с кашлем. Ранними сигналами заболевания часто становятся повышенная температура, которая не сбивается таблетками, усталость и слабость с момента пробуждения, зуд и повышенная отёчность.

Также должны насторожить головокружения, нарушения координации движений и потеря чувствительности.

В России, по словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, рак кишечника находится на третьем месте и у мужчин, и у женщин. У мужчин лидируют рак бронхов, лёгкого, рак кожи и рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы и рак матки.

Как сообщили эксперты Cancer Research UK (Великобритания), одним из признаков рака лёгкого может быть изменившееся состояние запястий и лодыжек.

– Предупреждающий знак, на который всегда следует обращать внимание, – это опухшие лодыжки и запястья с болевым синдромом, – отмечают специалисты.