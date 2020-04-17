Все новости на карте

Эпидемия коронавируса не отменяет всех прочих заболеваний. Однако сейчас многие врачи заняты оказанием помощи тем, кто инфицирован коварным вирусом. Куда обращаться тем, кто нуждается в помощи врачей постоянно или у кого вдруг возникла экстренная ситуация? Что изменилось в работе медицинских организаций, которые оказывают россиянам помощь по программам обязательного медицинского страхования? Об этом "РГ" рассказал член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков.

Михаил, коронавирус изменил все в нашей жизни. А как он сказался на обычной работе поликлиник и больниц?

Михаил Пушков: Правительство Российской Федерации 3 апреля приняло постановление «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». Оно касается изменений, которые теперь регулируют оказание медицинской помощи по полису ОМС.

Приостановлено проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних. В связи с этим страховые медицинские организации максимально оперативно информируют граждан о необходимости переноса срока обращения в медицинские организации для прохождения профилактических мероприятий. С помощью SMS-оповещений, почтовых отправлений, телефонных звонков, мобильных сервисов и электронных рассылок граждан информируют об этом, как и о методах профилактики коронавируса.

Что теперь делать тем, у кого были намечены плановые операции или курсы лечения?

Михаил Пушков: Это постановление регулирует порядок направления на плановую медицинскую помощь в стационарах и в условиях дневного стационара, а также назначения отдельных диагностических услуг. Если нет угрозы жизни и здоровью пациентов, в целях безопасности их самих и медицинских работников, Минздрав России рекомендует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах.

Госпитализация для плановой специализированной медпомощи, а также отдельные инструментальные и лабораторные исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы) проводятся исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти. Но экстренная и неотложная медицинская помощь по-прежнему оказываются в полном объеме и в установленные сроки.

А как быть пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, тем, кто находится на гемодиализе и подобным больным?

Михаил Пушков: Всем этим пациентам помощь по-прежнему оказывается в полном объеме. Сейчас страховым медицинским организациям крайне важно известить застрахованных о новых временных порядках оказания медицинской помощи, особенностях маршрутизации больных в медицинские организации.

Куда обращаться обладателям полиса ОМС, если возникли вопросы?

Михаил Пушков: В свою страховую организацию — номер телефона есть и в полисе, и на ее сайте. Практически все вопросы, поступающие в контакт-центр страховой медицинской организации, как прежде, так и сейчас, решаются оперативно. Если вопрос сложно решить на уровне конкретной медицинской организации и он находится в компетенции органа управления здравоохранения, страховые представители связываются с его должностными лицами, ответственными за это направление.

В результате, как правило, все вопросы пациентов решаются в полном объеме. И еще важная информация: сроки действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлены на период действия постановления, то есть на все время эпидемии.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл