Антон Скрипунов. Движение Black Lives Matter в поддержку борьбы с расизмом перестает быть только социально-политическим: его сторонники все больше говорят на языке Библии. Правда, вместо Иисуса Христа у них другой мессия — Джордж Флойд. Как жертву полицейского произвола превращают в кумира миллионов и насколько это всерьез — в материале Mpravda.com.

Новое житие

«Он был высоким и широкоплечим. И самым сильным — за что его избрали главарем разбойничьей шайки. С подельниками он грабил дома, нападал на путников. Но в один момент решил измениться и встать на путь истинный».

Эти строки принадлежат автору жития преподобного Моисея Мурина. Из всех православных святых он — единственный чернокожий. По происхождению — эфиоп. Жил в Египте в IV-V веках. Принял монашество, после чего другие братья, преимущественно египтяне и греки, стали испытывать его, строя козни. Некоторые даже обзывали Моисея «нечестивым мурином», то есть мавром, негром.

Спустя 1600 лет подобная агиография стала актуальна. Сторонники движения Black Lives Matter пишут новое житие.

«Святой. Ангел. Мученик». Обычно такие заголовки посвящают Джорджу Флойду американские и европейские либеральные СМИ.

Уже оформилась иконография мученика: в модной бейсболке и с нимбом вокруг головы, в простой футболке и растущими из-за плеч крыльями. Рядом — изречения, произнесенные им в последние минуты жизни: «Я не могу дышать!», «Все болит!», «Они хотят убить меня!»

На первый взгляд, ничего особенного. Убийство Джорджа Флойда получило резонанс во всем мире, поэтому логично, что событие находит отражение как в массмедиа, так и в искусстве, особенно уличном. Его портреты зачастую соседствуют с другими «иконами» борьбы за свободу и права человека — Нельсоном Манделой, Че Геварой и так далее.

Но нигде не было столько религиозной риторики, как в BLM. Наиболее рьяные сторонники движения считают Джорджа не просто святым, а мессией: божественным посланником, принесшим себя в жертву ради борьбы с расизмом.

А знаменитое преклонение колена — не просто флешмоб. Это молитва и особый ритуал покаяния «за грехи белых людей».

«Господь, прости нас за нашу агрессию. Господь, прими наше покаяние за нашу гордость, за то, что мы, белые люди, думали, что мы лучше, выше остальных», — приводит издание National Review слова одного из участников акции в Бостоне.

Стоят демонстранты на коленях ровно восемь минут и сорок шесть секунд — именно столько полицейские держали Флойда, прижав к земле, пока тот не скончался. В это время участники ритуала произносят последние фразы убиенного, а затем встают. Это действие называется «Великим пробуждением». Объясняют его так: «Подавленный господством белых мир наконец-то проснулся и сбросил с себя оковы расизма».

Сразу напрашивается прямая аналогия с Иисусом Христом: Он был распят во искупление грехов людей и победил смерть. А она в христианском вероучении рассматривается как сон.

Христос «для своих»

Собственно, одними аналогиями не ограничилось. В некоторых протестантских храмах в знак поддержки BLM Иисуса стали изображать афроамериканцем. Например, на картине «Тайная вечеря» в алтаре Сент-Олбанского собора в Англии.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби придал этому феномену богословское обоснование. Мол, Христос для каждого свой.

«Иисус изображается в разных культурах по-разному. В Китае вы видите китайского Христа, на Фиджи — фиджийского», — сказал Уэлби журналистам.

'A Last Supper' (2009) by @Lorna_May_ is a poignant (& beautiful) challenge to traditional, 'western' iconographic assumptions. It was installed today in @StAlbansCath, in solidarity with the #blacklivesmatter movement. I can't wait to see it #arthistory https://t.co/UHByaog0Zz — Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) June 30, 2020

Впрочем, участникам BLM этого недостаточно. Некоторые призывают религиозные организации «порвать со своим расистским прошлым» и пересмотреть вероучение.

И религиозные лидеры в США не могут не считаться с этим. Они ведь с самого начала открыто поддержали движение. Наиболее активными оказались баптисты, чья паства более чем на треть состоит из афроамериканцев.

Однако ряд протестантских лидеров встревожились из-за чрезмерного стремления канонизировать Флойда.

«Джордж Флойд не святой. Он не был святым при жизни. И никакого обращения к Богу у него не было», — заявил известный телепроповедник Джон Эдмерсон.

Святой или грешник?

Отношение к моральному облику Флойда разделило американцев. Это неудивительно, ведь США, вопреки расхожему мнению, довольно религиозная страна. По данным исследовательского центра Pew, около 78 процентов граждан считают себя верующими. Причем более трети из этого числа регулярно посещают богослужения. А у религиозных телепередач — в основном проповедей евангелистов, баптистов — стабильно высокий рейтинг.

И вот пока одни рассуждают о мессианской роли убитого и о том, что «он изменил мир», другие призывают не торопиться. Джорджа Флойда несколько раз арестовывали за кражи и сбыт наркотиков. А после ограбления дома в 2007 году, когда он навел дуло пистолета на мать с грудным ребенком, «святой» отсидел четыре года в тюрьме.

В 2014-м он переехал в Миннеаполис. Уже после гибели Флойда сторонники будут тиражировать различные истории, где словами его соседей по дому говорится, что он «вообще не имел дело с наркотиками, оружием и фальшивыми купюрами». Мол, то самое вступление «на путь истинный» началось шесть лет назад.

Оппоненты же обращают внимание, что на момент задержания «праведник» был под наркотиками — соответствующие доказательства опубликовала местная полиция. Кроме того, Флойда неоднократно уличали в мелких кражах и наркоторговле.

Уже после случившегося в Сети нашли порноролик с очень похожим на Флойда героем. Больше месяца в американском интернете не могут понять, он ли это на самом деле.

«У них больше нетерпимости»

Впрочем, в Америке любят поспорить о моральных качествах многих известных персон. Так было, например, в 60-е с Элвисом Пресли. Однако тогда это не помешало особо экзальтированным фанатам основать «Преслитерианскую церковь Элвиса божественного» и написать на основе его песен «Новый улучшенный завет».

Адепты этого культа не скрывают, что поклоняются кумиру скорее ради забавы. Так же делают и в довольно популярной «Церкви марадонианцев», обожествляющей аргентинскую легенду футбола Диего Марадону.

Но в случае с Джорджем Флойдом все по-другому. Это не просто ритуалы с лозунгами, муралы и кружки с надписью «25 мая — день мученичества». Это предельно суровое отношение сторонников BLM к собственной доктрине.

«В этой идеологии больше строгой приверженности догматам, чем в современном американском католицизме. И еще больше нетерпимости. Поставьте под сомнение что-либо из их учения, и ваша адекватность вызовет у них подозрения», — отмечает известный американский католический публицист Эндрю Салливан.

А примеров этому много. Например, когда отстаивающая права афроамериканцев активистка Кэндэнс Оуэнс призналась, что не считает Флойда героем, ее тут же заклеймили расисткой и сторонницей «превосходства белых над остальными». Притом что она сама афроамериканка.

«Борьба с памятниками участникам Гражданской войны в США со стороны конфедератов перекликается с буйством Реформации XVI века, когда сжигали иконы и били витражи», — рассуждает Салливан.

И этот процесс «очищения», ради которого, по мнению деятелей BLM, умер Джордж Флойд, набирает обороты. Спортивные клубы и производители еды отказываются от логотипов, связанных с расистским прошлым Америки. А крупнейшие СМИ, например New York Times, будут писать слово «черный» (black) с большой буквы — как, например, слова «Бог» или «Святой Дух».

«Религиозное повсюду»

«В Соединенных Штатах практически в любом общественно-политическом движении, особенно если оно заявляет о неких высших целях, присутствует религиозный фактор. И за Демократической, и за Республиканской партиями стоят церкви разных направлений. BLM подтверждает это», — отмечает в беседе с Mpravda.com религиовед Роман Лункин.

Религиозность этому движению, по словам эксперта, придает и то, что оно берет начало в весьма специфической афроамериканской культуре. Ведь черное население США — самое религиозное. Около 90 процентов чернокожих верят в Бога и регулярно посещают богослужения.

Кроме того, участники акций против расизма выступают в защиту угнетенных — причем не только национальных, но и, например, сексуальных меньшинств. И все это приправляется христианскими лозунгами.

И как следствие — массовые крещения на месте убийства Джорджа Флойда. Это, по словам религиоведа, прямая аллюзия на раннехристианские времена, когда новую веру принимали на месте казни мучеников.

BLM популярно у разных слоев населения и представителей разных конфессий. Эмоциональный накал вокруг этой темы настолько велик, что, по словам собеседника агентства, каждая акция протеста и каждое публичное выступление активистов движения — не что иное, как «проповедь и пророчество».