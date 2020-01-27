прочитано 413 раз





Успех России вызвал резкое неприятие в Германии

Спортсменки из РФ, занявшие весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы, вызвали бурю негодования у немцев. Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф жестко раскритиковал россиянок на фоне провала немецких фигуристов.

Как передает газетаSueddeutsche Zeitung, немецкая сторона возлагала огромные надежды на свою фигуристку Николь Шотт, однако они не оправдались. 23-летняя спортсменка заняла лишь 13-е место, в то время как ее российские конкурентки – 16-летняя Алена Косторная и 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова – расположились на первых трех местах.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», – решительно заявил Денсдорф.

По его мнению, передает телеканал «360», дальнейшая карьера фигуристок под вопросом, так как 17-летняя Алина Загитова уже, например, приостановила карьеру. Немецкий чиновник при этом добавил, что достижение российского фигурного катания является результатом работы «фабрики» по производству спортсменов, передает «Царьград».

Ранее российский спортивный тренер Татьяна Тарасова посетовала на то, что организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию не обременили себя тем, чтобы создать необходимые условия для выступления спортсменов, принизив статус международного старта.

Фоторепортаж

Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок