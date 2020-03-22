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Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис. Об этом в своей статье для австрийского издания Der Standard пишет немецкий журналист Андре Баллин.

По мнению автора, хотя без везения в данном случае не обошлось, во многом это заслуга служб безопасности и контроля, которые действовали более решительно, чем власти ЕС.

Он напомнил, что уже в конце января была закрыта сухопутная граница России с Китаем и остановлено железнодорожное сообщение между двумя странами. С первого февраля было ограничено воздушное сообщение с КНР, а с 20 февраля был введен запрет на въезд для китайских граждан, отметил журналист. Кроме того, ограничения на въезд затронули и граждан других государств, где были зафиксированы вспышки коронавируса.

Баллин указал, что на первоначальном этапе России повезло с тем, что на ее территории оказались лишь двое уроженцев Китая, зараженных коронавирусом. Таким образом, по его словам, у российских властей появился запас ценного времени, который сейчас используется для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 266 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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