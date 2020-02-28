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Немецкий футболист «Спартака» Шюррле пропустит три игры

17:27 28/02/2020

Немецкий футболист московского «Спартака» Андреа Шюррле пропустит ближайшие матчи из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Доменико Тедеско, пишет «Чемпионат».

По словам Тодеско, Шюррле пропустит как минимум три встречи – у него поврежден голеностоп. Ближайшие матчи «Спартака» – с «Динамо» 29 февраля и «Краснодаром» 9 марта в рамках чемпионата России, а также четвертьфинал Кубка России с ЦСКА 4 марта.

29-летний Андреа Шюррле – чемпион мира 2014 года, арендован «Спартаком» из дортмундской «Боруссии».



