В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.

Сотрудник немецкого Института имени Лейбница Линда Гетц, которая на протяжении долгого времени наблюдает за развитием аграрного сектора России, отметила, что если в 2014 году самообеспеченность страны свининой составляла 83%, то к настоящему времени ее импорт практически прекратился. Производство мяса птицы также покрывает потребности России.

В последние годы в Росси усиленно развивалось выращивание масленичных культур. Главная экспортная культура страны — это пшеница, отмечает издание 24 января. Гетц подчеркнула, что ни одно другое государство не экспортирует больше пшеницы, чем Россия.

Одной из проблем российского аграрного сектора является обеспечение говядиной и молочной продукции. Der Tagesspiegel приводит заявление замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина, который указал на необходимость улучшить инфраструктуру страны и повысить эффективность производства.

Ранее, 26 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд