Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт призвал дать «адекватный ответ на наглость», комментируя угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они требуют прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2», заявляя, что в противном случае порту грозит «финансовое разрушение».

«Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии», — заявил Гердт Mpravda.com.

«Теперь мы должны написать ответное письмо (американским) лоббистам, которые используют свой мандат… Это показывает, что они на самом деле думают о нас, насколько мы суверенны в своем решении, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость», — добавил он.

По словам Гердта, по окончании летнего отпуска в парламенте он намерен вернуться к данной теме в бундестаге и проверить, могут ли парламентарии «написать в ответ такое письмо и посмотреть на их реакцию».

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом «Северный поток — 2» с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне «Россини», которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, «Россини» прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2». Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако «из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.