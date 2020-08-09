Последний этап строительства «Северного потока — 2» напоминает перетягивание каната между США и Германией, пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание напоминает о письме трех американских сенаторов, которые потребовали от руководства порта Мукран в Заснице (где находится логистический центр газопровода) прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили порту «финансовым разрушением».

Как отмечает автор статьи, США препятствуют строительству «Северного потока — 2». В конце прошлого года Вашингтон уже принял оборонный бюджет, предусматривающий ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке газопровода. Тогда швейцарская фирма Allseas прекратила все работы. Однако Россия решила закончить проект собственными усилиями, отправив в Мукран суда «Академик Черский» и «Фортуна». Теперь же американские власти «нацелились именно на эти суда», пишет Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, Вашингтон пригрозил запретить руководству порта въезд в США. Кроме того, все состояние фирмы — оператора Мукрана могут заморозить, включая транзакции, проводимые через американскую финансовую систему.

Помимо этого, в случае введения санкций американские компании не будут ни импортировать, ни экспортировать товары через порт, ни страховать суда, которые этим занимаются.

"Вы уничтожите состояние своих пайщиков и точно получите претензии от своих акционеров на миллиардные суммы", — привел автор статьи отрывок из письма.

Но, напоминает Süddeutsche Zeitung, порт принадлежит не частному лицу: на 90 процентов Мукран им владеет город Засниц, а еще на 10 — земля Мекленбург — Передняя Померания.

Из-за этого, подчеркивает издание, немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы. Некоторые эксперты даже назвали это «объявлением экономической войны».

Таким образом, резюмирует автор статьи, строительство оставшихся 160 из 2360 километров газопровода превратилось в перетягивание каната между Берлином и Вашингтоном и никакой пощады в новом обострении ситуации из-за «Северного потока — 2» не будет.