Германия находится экономически пока в наилучшем положении на фоне кризиса с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с другими государствами, заявил Mpravda.com сотрудник немецкого экономического института IFO Клаус Вольрабе.

Ранее газета New York Times сообщила о том, что экономика Германии будет «процветать после пандемии», Берлин сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. В качестве аргументов в пользу данного тезиса газета приводит профицит бюджета и незначительные объемы госдолга ФРГ, хорошую деловую репутацию немецких компаний, а также прямую финансовую поддержку предприятий и граждан со стороны государства, в частности, сохранение рабочих мест при переводе работников на неполный день, за что компании в Германии получают выплаты.

Экономика Германии постепенно восстанавливается, индекс экономической конъюнктуры IFO в июле вырос до 90,5 пункта против 86,3 пункта в июне, говорится в материалах мюнхенского Института экономических исследований, опубликованных в понедельник. По данным IFO, постепенный рост ожиданий немецких предприятий продолжается третий месяц подряд. Участники исследования в целом довольны сегодняшним положением и с «осторожным оптимизмом» оценивают развитие в ближайшие месяцы.

«Мы однозначно находимся на пути восстановления. Экономика постепенно восстанавливается, хотя, как говорится, мы еще не вышли из кризиса. Очень многие предприятия все еще констатируют, что бизнес идет не очень хорошо, но они с оптимизмом смотрят в будущее, надеются на улучшение в следующие месяцы. Вызывает удивление, что немецкие потребители продолжают активно совершать покупки, хотя и в несколько более ограниченном объеме. Выиграет ли по итогам этого кризиса Германия, будет ясно позже, однако сейчас мы находимся в очень хорошем положении в сравнении с другими странами», — заявил эксперт, добавив, что может назвать положение ФРГ «наилучшим, имея в виду исходные возможности помочь экономике».

Он добавил, что экономическая ситуация в других странах Европы, например, в Италии и Испании, также постепенно восстанавливается после «драматичного падения», и Германия «также может выиграть от этого». Китай также демонстрирует «хорошие темпы восстановления производства», уже превысил докризисные темпы. Вместе с тем Вольрабе согласился, что «у Германии сформировалось в последние годы преимущество за счет консолидации государственного долга, и у нас есть больше пространства для предложения масштабных пакетов помощи».

В этой связи также страны «с высоким госдолгом будут испытывать дополнительные сложности» с выходом из кризиса, считает Вольрабе.