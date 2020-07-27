Провал действующего президента США Дональда Трампа на выборах осенью может привести к снятию претензий к «Северному потоку – 2», заявил журналистам в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике, представитель партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Спор о «Северном потоке – 2″ демонстрирует, что американские политики пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря — Прим. ред.), вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда состоит в том, что Трампа могут не переизбрать», — заявил Эрнст.

Политик подчеркнул, что потрясен действиями американских властей в отношении европейского проекта «Северный поток – 2». Эрнст расценил их «как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы».

«Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо контромеры. Однако все больше и больше политиков выступают за более жесткий подход», — добавил депутат.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступают США, продвигающие в странах Евросоюза свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. Россия неоднократно заявляла, что проект носит исключительно коммерческий характер и сулит выгоду европейским партнерам.