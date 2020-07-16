Нужно вновь обсуждать вступление России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах, заявил член Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт.

Шмидт занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства с 2014 по 2018 год, а также был министром транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр (Москвы Юрий) Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», — сказал Шмидт в ходе VI молодежного форума «Потсдамских встреч», трансляция которого проходит онлайн.

По словам немецкого политика, вся архитектура безопасности, которая создавалась с 1975 года в Европе, разрушена. «Мы ее просто взяли и упустили. И это влияет на всех. Сейчас надо совместно обсудить то, как мы можем выстроить архитектуру безопасности после Хельсинки (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1 августа 1975 года – ред.), нам все еще нужны механизмы разоружения, контроля вооружений и баланса вооруженных сил. Я думаю, что такая дискуссия пойдет Европе на пользу, Европа должна играть в ней важную роль», — отметил член парламента ФРГ.