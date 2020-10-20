Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» необходима для Германии.

По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток — 2″. Потому что без российского газа немцы будут в темноте, » — сказал Линдеманн в беседе с «Вечерней Москвой».

Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

На фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, которого, как считают в Бундестаге, отравили боевым веществом «Новичок», ряд немецких политиков призвали ввести санкции против участников строительства газопровода.