Решение президента США Дональда Трампа о переброске части размещенного в Германии военного контингента США можно только приветствовать, это «не наказание, а успех», заявил Mpravda.com депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»).

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump («Форт Трамп»).

«Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», — заявил Линдеманн, добавив в своем обращении к американскому лидеру: «Сердечное спасибо, мистер президент Трамп!».

По словам депутата, «75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию». Линдеманн добавил, что таким образом Трамп «реализует программу партии «Альтернатива для Германии».

«Считаю вывод американских военных не наказанием, а успехом. Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально», — добавил Линдеманн.