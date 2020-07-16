Немецкий бизнес считает заявления госсекретаря США Майка Помпео о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза. Об этом заявил Оливер Гермес — глава Восточного комитета немецкой экономики, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

«Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США», — сказал он.

Гермес добавил, что это беспрецедентное вмешательство приведет к дефициту поставок, а следовательно — к чрезмерным ценам. По его словам, инвестиции в проект в размере 12 миллиардов евро находятся под угрозой, а при отказе от поставок по «Северному потоку — 2» все европейские потребители газа должны рассчитывать на дополнительные ежегодные расходы в четыре миллиарда евро.

«США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства. Как уже было объявлено, комиссия ЕС должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и быстро представить жесткий каталог мер», — отметил Гермес.

Он подчеркнул, что Европе необходим «эффективный защитный щит» для компаний, которые несправедливо пострадали от американских санкций.

Гермес также напомнил, что из-за антироссийских санкций, введенных ЕС, германо-российская торговля теряет ежегодно почти 20 миллиардов евро. Новые санкции он назвал «совершенно неприемлемыми».

Позиция Берлина

В правительстве Германии Mpravda.com заявили, что приняли к сведению высказывания Помпео, и подчеркнули, что позиция Берлина в отношении «Северного потока — 2» остается неизменной.

«Наша позиция относительно экстерриториальных санкций известна. Мы отвергаем их, так как считаем их противозаконными», — сказали Mpravda.com в немецком Министерстве экономики.

Глава МИД Германии Хайко Маас, со своей стороны, заявил, что США, угрожая санкциями против «Северного потока — 2», пренебрегают правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда получать энергию.

«Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — говорится его заявлении.

Маас добавил, что в последние недели правительство Германии провело множество переговоров с властями США в ожидании ужесточения санкций.

«В них мы четко обозначали нашу позицию. Мы считаем неправильным защищать себя санкциями в кругу партнеров. Что нам нужно, так это общий трансатлантический подход к санкциям против России. Эти усилия осложняются сегодняшним решением США», — заключил Маас.

Что сказал госсекретарь

Как заявил Помпео, Госдепартамент включил «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA — «О противодействии России через санкции». Она предусматривает распространение санкций на всех инвесторов и партнеров российских газопроводов.

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что Штаты не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — сказал госсекретарь.

В Госдепе добавили, что эти ограничительные меры пока не действуют, но если Вашингтон увидит, что они целесообразны, то введет их в силу.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика «Академик Черский». Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2». В «Газпроме» заявляли, что рассчитывают запустить газопровод в конце этого или начале следующего года.

При этом американские сенаторы внесли в сенат новый пакет санкций, предусматривающий распространение ограничительных мер на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.