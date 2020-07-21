Решение президента Украины Владимир Зеленского выполнить «безумную просьбу» мужчины, захватившего заложников в Луцке, может спровоцировать подражателей террориста, пишут немецкие СМИ.

Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook.

"Детектив с захватом заложников на Украине благополучно завершен: явно тяжеловооруженный захватчик заложников в течение многих часов удерживал несколько людей в автобусе. Затем полиции удалось захватить преступника… Незадолго до штурма автобуса полицейскими… украинский президент Владимир Зеленский, в самом деле, выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм "Земляне", однако немедленно стер видео после освобождения заложников", — сообщает баварская газета Merkur.

Как пишет портал Klamm.de, «наблюдатели опасаются, что Зеленский, который занимает должность всего год, выполнив просьбу, может спровоцировать подражателей из числа сторонних наблюдателей».

Основная часть прессы ФРГ, в том числе Spiegel, Die Welt и таблоид BILD, не сообщают пока об истории с выполнением президентом требований террориста, ограничиваются упоминанием о том, что «Зеленский лично переговорил с захватчиком заложников».

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, всех 13 заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.