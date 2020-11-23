Санкции США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», станут недопустимым вмешательством в международное право. Об этом, как сообщает Welt, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. США препятствуют окончанию его строительства, потому что считают проект политическим — с его помощью Россия якобы стремится увеличить свое влияние в Европе.

Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что власти США через свои посольства в странах Европейского союза оказывают давление на европейские компании, участвующие в реализации проекта, и угрожают им санкциями.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — заявил вчера Хермес, глава организации немецких лоббистов в Восточной Европе.

Он назвал недопустимым вмешательством в международное право вероятное введение США экстерриториальных санкций и от лица Восточного комитета немецкой экономики призвал уходящую администрацию Соединенных Штатов Америки уважать европейский суверенитет и возобновить всестороннее сотрудничество с властями Германии и Евросоюза.

В октябре Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции, а линию США по постоянному введению санкций против России и ее экономических операторов — достаточно недружественной, деструктивной и наносящей вред двусторонним отношениям.

Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье