Власти Германии могут приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.

Вчера Маас заявил, что немецкие власти рассматривают все варианты реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока — 2».

Он добавил, что решение о мерах в отношении России будет принято в подходящее время, а Москва может поспособствовать тому, что строительство трубопровода не прервется, приняв участие в расследовании инцидента с Навальным.

Вчера постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что власти Германии отказываются сотрудничать с властями России по ситуации с Навальным и это может подорвать российско-германские и международные отношения.