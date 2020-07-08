Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева в браке с Кириллом Андреевым родила сына Мирона, которому недавно исполнилось три года. После того, как супруги развелись, девушка стала воспитывать ребенка в одиночку.



На днях Нелли посетовала в своем Инстаграм-аккаунте на проблемы с воспитанием сына. Молодая мама призналась, что ей тяжело справиться с кризисом трех лет у своего ребенка. Так, малыш перестал слушаться Ермолаеву, стал плохо себя вести и проявлять чрезмерную упрямость.



С этой проблемой молодая мама даже пришла к детскому психологу, которая и объяснила, что происходит с маленьким Мироном. По мнению специалиста, малыш сейчас испытывает потребность заявить о собственном «Я», из-за чего и упрямится. Психолог посоветовала Нелли поддержать желания мальчика и не реагировать на его протест. Также Ермолаевой нужно будет научить сына выражать свои эмоции.