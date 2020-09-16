Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева решила продать свой бизнес по наращиванию ресниц. На одном известном сайте появилось объявление о продаже её знаменитой студии, которая находится в центре Москвы. Стоимость популярного салона по наращиванию ресниц составила два с половиной миллиона рублей.



Владелицей собственной студии Нелли является уже три года. Неизвестно, почему она решилась избавиться от бизнеса, от каких-либо комментариев девушка воздерживается. В объявлении указано, что студия продаётся вместе с сайтом и аккаунтом Инстаграм, у которого два миллиона подписчиков. Салон входит в топ-3 самых популярных и знаменитых в столице и обслуживает более сорока тысяч клиентов. Отличается своими положительными отзывами.



Нелли готова также быть лицом студии и помогать новому собственнику по возможности. В озвученную стоимость входит всё оборудование, мебель, соцсети, сайт салона. Также Нелли предлагает оставить всех сотрудников на своих привычных рабочих местах.