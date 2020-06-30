Нелли Ермолаева после долгого молчания вышла на связь со своими подписчиками.

Не хочу больше молчать 🤐

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Хочу быть с вами откровенной и делиться разным настроением!

Многие заметили., что я пропала ….

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У меня какой то наступил кризис !!!

Не беру трубки и не отвечаю на смс, спряталась в своей « скорлупе»

Стала замечать, что многие знакомые разделились на « До» и « после « моих перемен в жизни.

Конечно, все любят когда у тебя все круто и ты устраиваешь пати…

А что у тебя творится на душе, оказывается никому не интересно.

Я вообще не люблю, когда обижаются на меня (если я не позвонила) и стараюсь сама не обижаться.

Просто сейчас настал момент « разбора скелетов в шкафу «

Я все равно всех ценю и каждый человечек в моей жизни был не просто так 🙏🌪

Сейчас у меня какой то странный период в жизни, пропал интерес ко многим вещам, но я думаю это некое затишье перед бурей!

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А пока …. не теряйте меня, я скоро вернусь, просто в себе чуть чуть 🤏