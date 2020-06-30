Нелли Ермолаева после долгого молчания вышла на связь со своими подписчиками.
Не хочу больше молчать 🤐
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Хочу быть с вами откровенной и делиться разным настроением!
Многие заметили., что я пропала ….
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У меня какой то наступил кризис !!!
Не беру трубки и не отвечаю на смс, спряталась в своей « скорлупе»
Стала замечать, что многие знакомые разделились на « До» и « после « моих перемен в жизни.
Конечно, все любят когда у тебя все круто и ты устраиваешь пати…
А что у тебя творится на душе, оказывается никому не интересно.
Я вообще не люблю, когда обижаются на меня (если я не позвонила) и стараюсь сама не обижаться.
Просто сейчас настал момент « разбора скелетов в шкафу «
Я все равно всех ценю и каждый человечек в моей жизни был не просто так 🙏🌪
Сейчас у меня какой то странный период в жизни, пропал интерес ко многим вещам, но я думаю это некое затишье перед бурей!
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А пока …. не теряйте меня, я скоро вернусь, просто в себе чуть чуть 🤏