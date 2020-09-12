Экс-участница Нелли Ермолаева прокомментировала нападки хейтеров на свой внешний вид.

Даааа уж, ну и чурбан у неё на голове !

А эта колхозная чёлка , достала уже !

Ой, как тебе все же круто без челки !

Нелли , ну где бусы и каблуки???

Почему так мало фоток ? Вот такие разные комменты прилетают мне в личку 🙈

Блиииииин, да я отдыхаю и реально кайфую на море ☀🙌🏻Можно чуток? И потом опять буду вся в работе и проектах в серой Столице🌪🚀 А вообще я всегда разная и настоящая …. такая , какая есть и уж простите , кому не нравится ! Могу петь и танцевать в вечернем платье , а могу с мокрой головой сидеть на пляже и восторгаться красотой моря , как в первый раз …. Если бы меня спросили :» Смогла бы дружить с такой подругой , как ты ?» Дааааа, правда 🤣😆👋Ведь у меня всегда приключения , как в фильмах…..