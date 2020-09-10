Экс-участница проекта Дом-2 Нелли Ермолаева анонсирует выход в эфир нового шоу, в котором она приняла участие.

НЕЛЛИ ЕРМОЛАЕВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В НОВОМ РЕАЛИТИ НА ТНТ!

вчера

За современными молодыми мамочками не угнаться. Экс-участница ДОМа-2 Нелли Ермолаева приняла участие в новом реалити на ТНТ «Золото Геленджика»!

«Улетала счастливая, с порцией эмоций оттуда. Это было незабываемое приключение в моей жизни. Я перезагрузилась по полной программе в новом проекте на ТНТ», – рассказала девушка.

Нелли и все участники шоу будут взбираться по стенам, летать на кукурузе, пробираться через болото, бороться с сумоистами и многое другое. Но только самый сильный сможет выбраться из безумного парка развлечений и получить слиток ЗОЛОТА!

Безумные приключения в самом экстремальном парке развлечений начнутся 13 сентября в 19:00 на ТНТ.