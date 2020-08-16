Телеведущей и экс-участнице Дома-2 Нелли Ермолаевой предложили написать книгу.

Я загадала это желание и оно сбылось 🙈😱

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Я правда чуть в шоке нахожусь …..

Два года назад, я загадала одно сокровенное желание 🙏 написать книгу.

Да, я не писатель, но я человек с интересной историей и опытом, который может помочь многим.

Мне каждый день приходит очень много писем на почту, в Директ с просьбами и вопросами 🙏Для меня это очень важно и на этой основе, я могу проработать и написать для вас книгу!

И вот, вчера… я подписала контракт с издательством! О Боги! Мне хочется кричать на весь мир !!!! Что моя мечта сбылаааааась 🗣

Нужно просто правильно загадывать свои желания 💫

Начну творить и работать над книгой везде: в самолете, в дороге, туалете, просыпаясь ночью, на работе, когда готовлю ужин… вездеееее, чтобы не упустить мысль…

Мурашки по телу и замирает сердце…

Я попала ещё в такой период, когда наступает осень 🍂 время творить и мыслить …..

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Хочу уехать в загородный домик, совершенно одна… убежать от реальности .. со мной только ручка, листы бумаги, компьютер и мой опыт с воспоминаниями ….