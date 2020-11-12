За последнее время у половины опрошенных (50%) не изменилось отношение к вакцинации от COVID-19. Оно осталось негативным. Другие же участники (23%) признались, что отношение осталось положительным. У 15% россиян изменилось отношение в худшую сторону, а у 12% — в лучшую. Опрос проводился на портале «Рамблер» с 11-12 ноября.

Отмечается, что не все россияне готовы вакцинироваться от коронавируса первыми среди близких людей. Так, менее половины участников (39%) и вовсе не планируют проходить данную процедуру, а 32% готовы это сделать только после того, как ее пройдут знакомые. Они хотят видеть результат. 29% проголосовавших готовы вакцинироваться первыми в своем окружении.

Как выяснилось, цена российской вакцины от коронавируса является важным фактором для граждан России. Так, более половины (54%) респондентов заявили, что согласятся пройти данную процедуру только в том случае, если она будет бесплатной. Некоторые (25%) россияне тоже делают акцент на стоимости — чем дешевле цена, тем больше гарантии, что они пройдут вакцинацию. 21% опрошенных готовы отдать любые деньги за российскую вакцину.

Среди участников данного опроса оказались те, кто не болел коронавирусом (они в этом уверены), а также и те, кто не знают точно, поскольку отмечают, что у них не было никаких симптомов заболевания. 7% россиян болели осенью, 4% — весной, другие 4% — болеют сейчас и 3% опрошенных болели коронавирусом летом.

В исследовании приняли участие 2341 человек.