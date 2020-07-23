Перевозчики обвиняют располневших туристов.

Гондольеры в Венеции сократили вместимость своих лодок. Так, на гондоле, которая катала туристов по небольшим каналам, теперь не шесть посадочных мест, а пять. В лодку, которая ходила по Гранд-каналу, будут пускать только 12 человек вместо 14, как это было раньше, пишет The Guardian.

Основная причина – туристов с лишним весом становится больше.

«По сравнению с 10-15 годами назад сегодняшние туристы весят намного больше. В отличие от лифтов, где может сработать оповещение о превышении максимальной нагрузки, у нас нет весов, чтобы контролировать пассажиров. Поэтому мы ограничили количество мест», – объяснил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби.

Он также добавил, что из-за перевеса в лодку может попадать вода. Кроме этого, гондолы, которые ходят по небольшим каналам, изначально были рассчитаны на 5 человек, а не 6. Каждый раз, когда в лодке рассаживались туристы, шестой оказывался без подушки, то есть сидел на твердом.

Еще один представитель ассоциации Рауль Ровератто высказался более жестко по этому поводу.

«Некоторые иностранцы, как бомбы, плюхаются в лодки. Перевозить больше тонны мяса на своем судне — это слишком опасно», – сказал Ровератто.

Также для гондольеров было принято еще одно нововведение. Оно разрешает потомкам гондольеров, не сдавая теоретический экзамен, начать перевозить туристов. Раньше после заявки о желании заступить на службу гондольером, надо было пройти длительное обучение. Теперь процедуру упростили. Чтобы продолжить семейное дело, надо показать комиссии, что ты умеешь грести и подтвердить, что у тебя есть четырехлетний опыт управления семейной лодкой.