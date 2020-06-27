Центробанк в связи со смягчением ограничений из-за пандемии коронавируса решил не продлевать свою рекомендацию по приему банками карт с истекшим сроком действия, поэтому кредитные организации смогут перестать обслуживать их с 1 июля.

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Однако не все банки выразили желание резко закончить прием просроченных карт.

«Не все клиенты банка еще забрали свои карты. Карты с истекшим сроком действия будут действовать до конца июля», — сообщили в Сбербанке.

В Росбанке отметили, что продлят срок действия карт своих клиентов еще на месяц после окончания срока действия. Промсвязьбанк до конца июля будет обслужить карты, срок действия которых истек весной.

До 31 августа будут действовать карты с истекшим сроком у клиентов ВТБ. Московский кредитный банк продлил обслуживание «пластика» до 1 сентября, а банк «Дом.РФ» и Райффайзенбанк – до конца сентября.

Продлевать карты не планируют в Газпромбанке, «Открытии», «Тинькофф банке» и других.