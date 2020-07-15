Спортсменка находится в квартире вместе с детьми

Экс-возлюбленный Анастасии Мыскиной больше не в состоянии платить кредит зашикарное жилье в столице. В квартире теннисистка живет с детьмибывшего гражданского мужа – бизнесмена Сергея Мамедова.

Пара распалась еще в 2017 году, однако предприниматель пообещал поддерживатьсемью и на протяжении нескольких лет исправно платил кредит за московскуюквартиру стоимостью в 72 млн рублей.

Сейчас ситуация изменилась: Мамедов больше не может отдавать деньги за жилье,сообщает «Экспресс-газета». Квартира была куплена для общих детей парыи оформлена на сыновей Мыскиной. Сама спортсменка тоже живет там, а теперьможет остаться без крыши над головой.

Впрочем, у теннисистки также есть отличный дом на Рублевке, но основнымместом проживания является именно эта квартира.

По сведениям издания, жилье был куплено в залог, и если долг в ближайшеевремя не будет погашен, то квартиру могут отнять.

Ранее «» рассказывало о причинах расставания Анастасии Мыскиной и СергеяМамедова. По слухам, после 11 лет отношений бизнесмен ушел к другой женщине.